Tweede editie Groots in ‘t klein, de hele zomer te zien bij Bax Kunst

SNEEK - De expositieruimte van galerie Bax Kunst is komende zomer tot de nok toe gevuld met de mooiste kunstwerken op klein formaat. Al het te exposeren werk heeft een vaste afmeting van 20 x 20 cm, de kunstenaars werken in vele verschillende technieken. Vorig jaar al bleek het evenement een gigantische publiekstrekker te zijn voor de regio. Alle kunstwerken uit de expositie kunnen na aanschaf meteen meegenomen worden.

Groots in ‘t klein

Galeriehouder Redmer Bax vertelt over het idee van de tentoonstelling: ‘Met groots in ‘t klein kunnen wij een podium zijn voor meer dan 75 professionele kunstenaars. Vorig jaar al bleek dat we met deze formule een echt succes hadden. De expositie trok veel bezoek uit binnen en buitenland. Onder de bezoekers zaten spontane toeristen, vaste klanten en mensen die er speciaal op af kwamen.’

De expositie ‘’Groots in het klein’’ zal meer dan 750 kleine kunstwerken tonen van de beste kunstenaars uit het aanbod van de Sneker Galerie. Van kunstenaars met wie zij al 30 jaar samenwerken, tot kunstenaars die zij nieuw introduceren in 2022. Ook vanuit het buitenland stemden kunstenaars enthousiast in. Ondanks het grote aantal geëxposeerde kunstwerken waakt de Galerie er voor dat de inrichting rustig blijft.

Kunst in de brievenbus



Speciaal voor de expositie heeft galerie Bax Kunst een nieuw gedeelte op de website ingericht. Je kan er via 360 graden foto’s digitaal binnen kijken en alle kleine kunstwerken zijn hierop ook gemakkelijk te bekijken. De bestelling van je favoriete kunstwerken kan ook vanuit huis: originele kunst in je brievenbus.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Het loont ook om vaker te komen kijken: De tentoonstelling wordt constant aangevuld met nieuwe kunstwerken! Dit, omdat ieder kunstwerk na aanschaf meteen mee kan worden genomen. De kunstwerken kunnen zelfs ter plaatse worden ingelijst voor het beste resultaat.

De expositie bezoeken

Zaterdag 18 juni van 10:00 tot 17:00 start de expositie met een feestelijke inloopdag. Er wordt getrakteerd op iets kleins. Ook kun je vanaf dan je bestellingen plaatsen. Naast online is de expositie de rest van de zomer op de reguliere openingstijden van de galerie geopend.

De expositie duurt tot en met 10 september 2022.