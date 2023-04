Tweede druk biografie Pingjum

Veel belangstelling

Gaandeweg ontstond er een behoorlijke lijst van belangstellenden die achter het net hadden gevist. Het heeft de makers van het boek doen besluiten om, ondanks de eerdere stellige mededeling dat er echt maar één druk zou kommen, toch een tweede druk te bestellen. Deze keer in een kleine oplage, wie nu te laat is, moet wachten tot er exemplaren in de kringloopwinkels of antiquariaten verschijnen.

Met 484 pagina’s en ruim duizend foto’s en 2,3 kilo schoon aan de haak, geeft dit boek een uniek beeld van hoe het dorp in de loop der jaren veranderde. Hoe de inwoners woonden en leefden, werkten, streden en plezier maakten. Het vertelt het verhaal van Schier en Vet, van beroemde en roemruchte Ulefellen en Alde Jonges, van socialisme en oorlog, kerk en onderwijs, landbouw, sport, kunst en cultuur.

Onmisbaar voor iedereen die Pingjumer is, was of zou kunnen zijn.

Grijp deze laatste kans. Bestellen kan door een mail met uw gegevens te sturen naar boekpingjum@gmail.com, het boek kost €30, exclusief verzendkosten (pakketpost).

Sjoerd Vriesema, uit Sneek, is een verwoed verzamelaar van alles over Pingjum en heeft in de loop der jaren een ongekende hoeveelheid (beeld)materiaal verzameld dat niet alleen laat zien hoe het dorp zich uiterlijk ontwikkelde, maar ook de mensen zelf, hoe ze leefden, de kost verdienden en waarmee ze zich in hun weinige vrije tijd vermaakten.

Martsje de Jong heeft als schrijver en vertaler al diverse publicaties op haar naam staan en heeft zich met veel plezier door meters boeken, dorpskranten, artikelen en websites gewerkt om het toen en het nu aan elkaar te verbinden.