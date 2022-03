Tweedaagse voorjaarsmarkt ‘Op ‘e Timpe’ in Hieslum

HIESLUM- Op ‘e Timpe, het zorg- en leerbedrijf dat mensen vanaf 18 jaar leerwerktrajecten en dagbesteding biedt, organiseert op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart (14.00-20.00 uur) een overdekte voorjaarsmarkt op haar thuisbasis: de Tempelreed 14 in Hieslum. Bezoekers kunnen hier allerlei zelfgemaakte producten van de werknemers kopen zoals onder andere woondecoratie, hangers, schoonmaakspullen, spelletjes, schilderijen, ingemaakt fruit en mosterd. Verder zijn in het kader van de ontluikende lente diverse pot- en perkplanten verkrijgbaar.

Op de voorjaarsmarkt staan ook enkele kraampjes van derden, waarin onder andere ambachtelijke streekproducten worden verkocht. Een eendenkorfvlechter is volop in actie te zien en uiteraard zijn deze korven ook te koop. Ook voor de kinderen is er vertier. In het restaurant kunnen bezoekers hapjes en drankjes krijgen. De tweedaagse markt wordt op zaterdagavond vanaf 20.00 uur stijlvol afgesloten met een concert van de Frysktalige troubadour Piter Wilkens.

In de voorbije jaren stond het Op ‘e Timpe-team regelmatig met een eigen kraam op markten in de regio, om hun zelfgemaakte producten aan het publiek te tonen en te verkopen. Dit jaar hebben ze besloten voor het eerst een eigen tweedaagse voorjaarsmarkt op de thuisbasis in Hieslum te organiseren. Op ‘e Timpe heeft beperkt parkeergelegenheid. Bezoekers die met de auto komen, kunnen daarom hun wagen parkeren op de Sierdsmawei 2 in de bebouwde kom van Hieslum en worden vervolgens met alternatief vervoer naar en van de voorjaarsmarkt vervoerd.