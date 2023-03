Tweedaagse ‘Foarjiersmerk’ bij Op ‘e Timpe in Hieslum

Verder zijn in het kader van de ontluikende lente diverse pot- en perkplanten en bloembollen verkrijgbaar. Op de voorjaarsmarkt staan ook diverse kraampjes van derden, waarin onder andere ambachtelijke streekproducten worden verkocht. Verder zijn onder een palingrokerij, eendenkorfvlechter, notenhandel en schapenvachtenverkoper van de partij. Bij het Rad van Avontuur kunnen jong en oud leuke prijsjes winnen en is er voor kinderen ook nog ander vertier. Kortom: het belooft een gezellige drukte te worden. In het restaurant zijn hapjes en drankjes te verkrijgen.

Op ‘e Timpe heeft beperkt parkeergelegenheid. Bezoekers die met de auto komen, kunnen daarom hun wagen parkeren op de Sierdsmawei 2 in de bebouwde kom van Hieslum en worden vervolgens gratis met alternatief vervoer naar en van de Foarjiersmerk vervoerd. Op vrijdag duurt de markt van 13.00 tot 18.00 uur, een dag later is het om 17.00 uur afgelopen.



In de voorbije jaren stond het Op ‘e Timpe-team regelmatig met een eigen kraam op markten in de regio, om hun zelfgemaakte producten aan het publiek te tonen en te verkopen. Vorig jaar werd . besloten voor het eerst een eigen tweedaagse Foarjiersmerk (voorjaarsmarkt) op de thuisbasis in Hieslum te organiseren. Dat werd een doorslaand succes met honderden bezoekers. Daarom staat dit jaar opnieuw een Foarjiersmerk in de planning.