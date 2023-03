Twee visstropers op heterdaad betrapt op Hegemer Mar

De mannen werden dinsdagochtend vroeg betrapt, toen ze met hun bootje illegaal uitgezette netten uit het water haalden. Het ging om in totaal 200 meter zogenoemd staand want. Dat zijn vastgezette netten waar de vissen zelf in zwemmen.

De politie heeft het bootje van de stropers, de netten en de gevangen vissen in beslag genomen. In de netten zaten tien snoekbaarzen. Zeven daarvan waren nog in leven en zijn teruggezet in het water.

Actie tegen visstroperij

Met twaalf boten hielden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), It Fryske Gea, Sportvisserij Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân maandag een gemeenschappelijke actie tegen visstroperij.

Dat leverde informatie op die een dag later leidde tot de aanhouding van de twee visstropers.