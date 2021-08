Twee treffers van Robin Semplonius niet genoeg voor zege

Zijn collega Daniël Schnmidt, oud-trainer van Waterpoort Boys, zag dat Robin Semplonius al in de achtste minuut de score opende. Het antwoord van zijn formatie liet echter niet lang op zicht wachten, al kwam het evenwicht met behulp van Sneek Wit Zwart en dus enigszins fortuinlijk tot stand. Vier minuten later sloeg de balans echter alweer in Sneker voordeel uit, toen Semplonius op aangeven van Kevin Huitema de bezoekers weer op voorsprong zette.

Die voorsprong zou de rust halen, maar in de eerste twintig minuten na de thee was het bij Sneek Wit Zwart in defensief opzicht duidelijk niet zo safe als de Bank of England. Vrijwel onmiddellijk na de hervatting bracht Stefan Efdé "de lakschoen" namelijk langszij en een klein kwartier later kantelde het scorebord door toedoen van Abbas Mampuya. Daarmee was de Ljouwerter koek nog niet op, want niet veel later breidde Given Pool de voorsprong uit tot twee treffers.



Met nog iets meer dan een kwartier op de klok rondde Dani Mohamad voorbereidend werk van Jorn Wester af en leek er voor de brigade uit de Waterpoortstad nog iets mogelijk. De wit-zwarten slaagden er echter niet meer in om de achterstand ongedaan te maken. Sterker nog, in blessuretijd maakte Sander Bouma aan alle Sneker illusies definitief een einde, toen hij naar even later bleek, de eindstand op 5-3 bepaalde.



Hoewel Sneek Wit Zwart net als afgelopen zaterdag tegen een hoger gekwalificeerde tegenstander onderuit ging, is er op het gedeelde Tinga nog wel werk aan de winkel. Dat werk wordt komende zaterdag om 14.30 uur in Idskenhuizen voortgezet met een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser VVI, die eerder in de voorbereiding met 3-0 van ONS Sneek verloor en waar met Davey Lohman, Kevin Meijer en Hans Semplonius een aantal oud-spelers van Sneek Wit Zwart "onder contract" staan.

LAC Frisia 1883 - Sneek Wit Zwart 5-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Robin Semplonius (8.), 1-1 e.d. (15.), 1-2 Semplonius (19.), 2-2 Stefan Efdé (46.), 3-2 Abbas Mampuya (60.), 4-2 Given Pool (65.), 4-3 Dani Mohamad (73.), 5-3 Sander Bouma (90.+2)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/