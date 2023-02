Twee spectaculaire duels bij VC Sneek op Super Saturday

SNEEK- In de Sneker Sporthal komende zaterdag een dag om van topvolleybal te genieten. Eerst komen de heren van VC Sneek in actie tegen Avior en vier uren later treedt de Friso Sneekformatie van Harry van den Brink aan tegen ARBO/FAST.

Coryfeeën

Het lijken op het eerste gezicht twee normale duels in de Sneker volleybalarena, maar deze zaterdag heeft een exceptioneel tintje. De tribunes worden namelijk ook bevolkt door oud- spelers en oud-speelsters van Animo en Olympus die op uitnodiging van het bestuur een mooie reünie tegemoet gaan. Uiteraard het golden trio Jan Posthuma, Ronald Zoodsma en Olof van der Meulen en bij de vrouwen coryfeeën als Martje de Vries, Annewies Smit en Jantien Berg.

Challenge

Om 16.00 uur zijn de reünisten getuige van de topper in de eerste divisie tussen VC Sneek en Avior. De Deventenaren staan op een uitstekende derde plaats en zijn er bij gebaat de achterstand op koploper VC Sneek niet verder op te laten lopen. Voor de brigade van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij wacht een mooie challenge, want met een thuistriomf kunnen de Friezen een mooie slag slaan.

Nieuwe aanwinst

Om 20.00 uur begint Friso Sneek de partij tegen de nummer laatst ARBO/FAST. De ploeg uit Gennep/Sint Anthonis wist zich evenals de dames van Friso Sneek te plaatsen voor de halve finales door in vijf sets over Veracles te zegevieren. Bij de Friso Sneek wordt de nieuwe aanwinst Eline Geerdink gepresenteerd aan het thuispubliek. De 1.97 meter lange midspeelster kwam deze week over van Eurosped. Met nog drie wedstrijden te spelen in de reguliere competitie tegen Sudosa/Desto en Sliedrecht Sport kunnen de Van den Brinkgirls nog negen punten binnen halen.

Volleybalfestijn

Het belooft dus een waar volleybalfestijn te worden dat extra cachet kan krijgen door twee Sneker triomfen. De entree bij de heren is gratis en elke liefhebber voor het damesduel kan een kaartje bij de kassa bemachtigen of alvast via de site van VC Sneek reserveren.

Bron: VC Sneek

Foto: Marsha Potma