Twee prijzen in één week voor acteur Freark Smink

FRYSLAN - Afgelopen vrijdag heeft acteur Freark Smink de 'Fedde & Martha Bergsmaprijs' uitgereikt gekregen voor de beste Friestalige toneeltekst met zijn stuk 'Wat Soesto!'. De uitreiking vond plaats in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

''In stik rjochtop delset yn it greidlân, ryk fan taal, geef en byldzjend. Betiden mei in wjerlûd út de grutte boereliteratuer'', aldus de juryvoorzitter Gerrit Hoekstra. De prijs werd uitgereikt door Janneke Bergsma, de jongste dochter van Fedde & Martha.

Eerder deze week ging 'De Gratama' ook al naar Freark Smink, samen met Klaasje Postma, voor het stuk 'Wat Soesto!'. De Gratama is een prijs vernoemd naar de in 2017 overleden theaterman Rients Gratama Deze prijs wordt een keer in de drie jaar toegekend aan een persoon of instantie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op cultuur-maatschappelijk gebied voor Fryslân.