Twee late ‘windstoten’ vellen Black Boys

De eerste schade ontstond al in de openingsfase, want in de vierde minuut wist de thuisclub het net al te vinden. Na een half uur repareerde Thierry Waffleu Talla met zijn tweede seizoenstreffer de schade en vervolgens had het er lang alle schijn van, dat Black Boys aan het duel een punt over zou houden. De formatie van trainer Richard Venema die met vier wissels het nodige verse bloed in de ploeg bracht, moest echter zoals hiervoor al werd vermeld, in de slotfase in kort tijdsbestek nog twee keer de stormbal hijsen.

Met die 3-1 overwinning maakte De Sweach een behoorlijke sprong op de ranglijst. De ploeg van trainer Cor Elzinga neemt na gisteravond de vierde plek in met zicht op meer. Voor Black Boys veranderde er weinig. De “Men in Black” waren en bleven voorlaatste. Daarbij moet aangetekend worden dat in verband met de overstap van veel clubs van de zondag naar de zaterdag, het nog niet duidelijk is of die positie aan het einde van dit seizoen noopt tot het spelen van play offs om lijfsbehoud. Wel is duidelijk dat er door het tussentijds afhaken van Nicator dit seizoen in vier B geen rechtstreekse degradant zal zijn.



Ook is duidelijk dat komende zondag voor Black Boys opnieuw een uitwedstrijd op het programma staat en wel in en tegen Warga. De voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt later deze dag op https://pengel.weebly.com

De Sweach - Black Boys 3-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Ties Vonk (4.), 1-1 Thierry Waffleu Talla (30.), 2-1 Jasper Broers (79.), 3-1 Wieger Voolstra (85.)

Scheidsrechter: P. Kats

​Gele kaart: onbekende speler (Black Boys)

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com