Twee Friese vuurwerkslachtoffers op spoedeisende hulp jonger dan 12 jaar

FRYSLAN - Van de twaalf vuurwerkslachtoffers die dit jaar in Fryslân op de spoedeisende hulp belandden, zijn twee jonger dan 12 jaar. Een van hen was tussen de 12 en 15 jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, zoals huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.





In totaal waren er in Fryslân twaalf vuurwerkslachtoffers die naar de spoedeisende hulp moesten. Dat was evenveel als een jaar geleden, maar wel meer dan in de jaren daarvoor: in 2019/2020 waren er zeven slachtoffers, in 2020/2021 zes.





Vijf van de twaalf slachtoffers kwamen binnen bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Vier gingen naar het MCL (Leeuwarden), twee naar het Antonius (Sneek) en één naar Nij Smellinghe (Drachten).



Landelijk wel meer

Landelijk was wel sprake van een flinke toename van vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp: van 256 naar 389. In 2020 lag het aantal slachtoffers nog lager, toen waren het er 108. De lage aantallen van de afgelopen twee jaren is te verklaren uit het feit dat er toen een vuurwerkverbod was. Bij de laatste 'gewone' jaarwisseling waren er landelijk ongeveer evenveel slachtoffers op de spoedeisende hulp als dit jaar.