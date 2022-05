Twee Friese teams maken zich op voor bijzondere bekerfinale volleybal

Voor de twee teams wacht een spannende finale in sporthal de Trasselt in Hoogeveen. In allebei de finales wacht een tegenstander uit de 3e divisie (Voor de dames uit Easterein Dalen Dames 1, en bij de heren Flash Veendam heren 1). Dit is een divisie hoger dan waar beide Friese teams afgelopen seizoen op zijn uitgekomen. Echter stemmen de resultaten dit seizoen hoopvol. In de bekercampagne van dit seizoen werden door beide teams al meerdere 3e divisie ploegen verslagen.

Bekercompetitie het mooiste dat er is…

Voorzitter van Lokomotiv Hydra Daniel de Boer, geeft aan dat zijn ploeg erg naar de finale toeleeft. "De afgelopen 2 Corona seizoenen zijn voor ons als kersverse club niet makkelijk geweest. Gelukkig weten we het team goed bij elkaar weten te houden en raken we steeds beter op elkaar ingespeeld. Hierdoor zien we dat we onze reguliere competitie zijn ontgroeid. De bekercompetitie, en met name de finale, is daarom een fantastisch moment om ons te kunnen meten met hoger spelende ploegen." Jurjen de Jong, die als enige aan Sneker kant eerder in de finale van de bekercompetitie heeft gestaan vult aan: "De bekerfinale heeft iets magisch. Als broekje was ik als lijnrechter aanwezig namens DBS uit Balk tegen de "olympische" Scharneklappers. Het was een thriller van een wedstrijd waarin DBS met 2-0 achter kwam te staan. Dat we die pot uiteindelijk alsnog de kant van de Balksters kant op werd getrokken is een moment om nooit te vergeten. Later heb ik meermaals als speler of als coach finales mogen meemaken en winnen. De bekercompetitie is wat mij betreft het mooiste dat er is"

Unieke ervaring dames van Covos

Ook voor de dames van Covos is het een unieke ervaring. Volgens Karst Tamminga, trainer/coach van de dames, is een team van Covos nog nooit eerder zover gekomen in de bekercompetitie. In een seizoen waarin de competitie al snel tot formaliteit is gekwalificeerd door de NeVoBo is de beker een aangename verrassing gebleken. Waar de eerste wedstrijden nog als extra oefenwedstrijden werden beschouwd kwam er in de halve finale toch enige druk op te staan. “Dat klopt, waar we in de kwartfinale in Assen tegen Sudosa een ploeg uit de top van de 3e divisie tegenkwamen, hadden we niets te verliezen, en kon er onbevangen worden gespeeld. We hebben toen een prima prestatie geleverd en gewoon heel goed gespeeld. In de halve finale kwam Stânfries uit IJlst langs in Easterein waar we in de competitie twee keer van hadden gewonnen. Dan kun je eigenlijk alleen maar verliezen en dat besef geeft toch een bepaalde spanning, natuurlijk ook bij mijzelf. We hebben een jong team en dan is het soms afwachten hoe het uitpakt, maar ook de wedstrijd tegen Stânfries hebben we het weer uitstekend afgemaakt. We hebben duidelijk gemaakt dat er niets te halen viel in Easterein.”

En dan nu tegen Dalen wederom een derde divisie ploeg. “Nu ook weer hebben we eigenlijk niets te verliezen, maar ja als je er dan toch bent…. Ik hoop dat het een mooie spannende wedstrijd wordt waarin we zelf ook ons beste spel kunnen laten zien.”

Beide ploegen spelen op 14 mei om 16:30 in Sporthal de Trasselt in Hoogeveen. Een fantastische dag met veel topvolleybal dus! Naar verwachting reizen ruim 100 Friezen de teams achterna. De entree voor het evenement is volledig gratis.