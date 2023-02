Twee filmvoorstellingen Filmhuis Sneek

A Plein Temps

Dinsdag 7 maart draait Filmhuis Sneek de film A Plein Temps van Eric Gravel

Elke dag haast Julie zich van haar werk in een luxehotel in de drukke Parijse binnenstad terug naar het platteland om voor haar twee kinderen te zorgen. Door het onophoudelijke ritme van wassen, strijken, eten klaarmaken, rekeningen betalen, ophalen, afzetten en inkopen doen weet de alleenstaande moeder vaak van voren niet dat ze van achteren leeft. Wanneer ze eindelijk een sollicitatiegesprek heeft geregeld voor een baan die meer bij haar ambities past, breekt er een landelijke staking van het openbaar vervoer uit. Het fragiele evenwicht waar ze zo hard voor gewerkt heeft, dreigt uit balans te raken.

Het indrukwekkende À Plein Temps is bezig aan een zegetocht langs internationale filmfestivals en won vorig jaar op het Filmfestival van Venetië meerdere prijzen waaronder die voor beste regisseur en actrice. De film is een lofzang op alle moeders die er alleen voor staan.

Women Talking

Woensdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, draait Filmhuis Sneek in een extra voorstelling de film Women Talking van Sarah Polley

In het voor twee Oscars genomineerde Women Talking tracht een groep vrouwen in een mennonietengemeenschap een antwoord te formuleren op het misbruik dat hen is aangedaan door een groep mannen uit hun eigen gemeenschap. In het geheim komen de vrouwen samen op een hooizolder, waar een reeks felle discussies volgt. Hoe kunnen ze overleven, hun dochters beschermen, hun zoons opvoeden en hun geloof behouden? Dat leidt tot onderling onbegrip en ruzie, maar hun onderlinge loyaliteit is sterker, en ze trekken samen op. Een contrast met de jongens in de gemeenschap, waarbij de vraag gesteld kan worden hoe bij hen de rolpatronen al zijn geland. Die vraag stellen de vrouwen ook. Wat zal er van hen worden, en wat willen ze zelf, als ze de gemeenschap zouden verlaten. De film is gebaseerd op het boek Women Talking van Miriam Toews, en op een waargebeurd verhaal in een mennonitische gemeenschap. De film wordt dinsdag 14 maart nogmaals vertoond.