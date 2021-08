Twee concerten van The Beatles Sessions in Lewinski

Sneek- The Beatles Sessions is een vijfkoppige tribute aan de meest invloedrijke band uit de geschiedenis van de popmuziek: The Beatles.

Toen The Fab Four de hitlijsten aanvoerden waren de bandleden van The Beatles Sessions nog lang niet geboren. Toch zijn de vijf heren besmet door de Beatlemania. Met enorm veel passie, enthousiasme en oog voor detail spelen deze jonge honden de muziek van hun helden uit Liverpool.

Tijdens hun ‘The Best Of’ shows speelt The Beatles Sessions alle hits van The Beatles. Deze shows zijn een viering van het geweldige oeuvre van de ‘Fab Four’. Verwacht een hoog dans- en meezing-gehalte, want The Beatles zijn universeel: iedereen kent de muziek.

Op de setlist stevige hits als Twist And Shout, Help! en Come Together, maar ook kleiner en fijner werk als Blackbird en Michelle komt voorbij. Met meer dan 90 nummers in hun repertoire is er genoeg om uit te kiezen. Geen enkele ‘The Best Of’ is dan ook hetzelfde en daarom vervelen shows van The Beatles Sessions nooit.

Sinds december 2016 toert deze Beatles-tributeband langs poppodia, (muziek)cafés en theaters in binnen-en buitenland. Het hoogtepunt? 10 shows tijdens de International Beatleweek in het hol van de leeuw: Liverpool!

Zaterdag 14 augustus van 20:00 tot 22:00

EXTRA DATUM Zondag 15 augustus van 15:30 tot 17:30

Diner beide dagen van 18:00 tot 19:30 (opgave noodzakelijk via ticketservice)

The Beatles Sessions bestaat uit:Matthijs Klein gitaar/zang; Klaas Zijlstra gitaar/zang; Menzo Rohn toetsen/zang; Willem Zijlstra bas/zang; Sjoerd de Vries drums/zang

Locatie:Lewinski, Waterhoenstraat 2, 8601 XT Sneek