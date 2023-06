Twee bijzondere sportcafés in Fries Scheepvaart Museum smaken naar meer

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum staat in de maand juni bol van sport. Bij de tentoonstelling Kiek, su sport Sneek organiseerde het museum in samenwerking met Vereniging Historisch Sneek en sportjournalist Peter van der Meeren twee sportcafés. In de sportcafés stonden de grootste Sneker sporten centraal: volleybal en voetbal. Eerder het volleybal, gisteravond stond het Sneker voetbal centraal.

Randprogrammering

Met de retorische vraag ‘waarom deze bijeenkomsten’, opende directeur Hester Postma, zomers gekleed in oranje jurk, de druk bezochte avond.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke vragen gaf de enthousiaste directeur zelf ook het antwoord: “Het is randprogrammering rond de tentoonstelling ‘Kiek, su sport Sneek’.

De tentoonstelling en de sportcafés voorzien in een behoefte, gezien de grote opkomst. Bovendien trekken de tentoonstelling en sportcafés andere mensen naar het museum dan het doorsnee museumpubliek. Een van de aanwezigen, toch een echte Sneker, biechtte gisteravond voorzichtig op dat het zijn eerste keer was dat hij voet over de drempel van het FSM zette. “En dat is een mooie bijvangst”, aldus Postma. Ze had toen overigens ook al een vraag gekregen waarom zij ‘s’un ONS-jurkje antrokken had op disse avend…” Daarmee was meteen de toon gezet.

'Vastdenkers'

Peter van der Meeren sprak in het Snekers ( en creëerde daarmee het thuisgevoel!), ‘met de onverslijtbare nestor van het Sneker trainersgilde, Loet Boot’. Als Loet Boot eenmaal op de praatstoel zit hoef je hem amper vragen te stellen, wat Van der Meeren dan ook maar niet deed. De mooie anekdotes volgen elkaar in rap tempo op in de taal van de stad. Naast Loet Boot, kwamen voor de pauze, toepasselijk de 1ste helft genoemd, Black-Boys voorzitter Jan Broersma en WPB-preses Aaldrik van Dalen nog aan het woord. Met name Broersma zei rake dingen over het voetbal in Sneek met als kern: “Er zijn te veel clubs in Sneek en omgeving!” Boersma moet niets van ‘vastdenkers’ hebben en als er een voetbalvereniging in Sneek zou komen had hij ook al een naam: Sneekermeervogels! Te beginnen met de jeugd!

Minder Sneekgefoël

Van Dalen (nog altijd lid van SWZ, maar ‘ut Sneekgefoël wurdde hieltyd minder myn klup’) vertelde over de vooroordelen die er over WPB bestaan. Dat hij pas op het laatste moment was uitgenodigd om aan te schuiven liet hij Van der Meeren nog wel even wete. Die reageerde met ‘nyt meteen in’e slachtòfferròl krúpe Aaldrik’. De WPB-voorzitter ging er niet op in ‘ut is fanavend un gesellege avend en dat wú ik graach su houwe’.

Tweede helft

Na de pauze mochten Henk Douwsma, de LSC-voorzitter die na 10 jaar afscheid gaat nemen van de Blues, en kersvers ONS-erelid Gerard van Leeuwen, plaats nemen op de barkrukken naast Peter van der Meeren. Ondanks de twee verschillende voetbalvisies van beide heren bleef het beloofde vuurwerk uit.

Terwijl Gerard van Leeuwen heel openlijk vertelde dat de Sneker scholengemeenschappen RSC en Bogerman onderzoeken om naar een onderwijscampus op het Harinxmaland te verkassen, compleet met een uitgebreide sportaccommodatie, liet Douwsma weten ‘de toekomst rustig af te wachten’.

Van Leeuwen voorstander van breedtesport én topvoetbal in zijn stad, zou wel naar de beoogde campus willen verkassen. Zowel Van Leeuwen als Douwsma zien een trend dat het van ‘verenigingsleden’ steeds meer toegaat naar ‘sportconsumenten’. Bij de ene club is dat meer aanwezig dan bij de andere. ‘Niet wenselijk, maar niet tegen te houden’, volgens ONS’er Van Leeuwen. Hij noemde het niet doorgaan van de fusie tussen ONS en SWZ, ‘de grootste ‘teleurstelling’ in z’n (sport) leven.

De bij voetballers bekende derde helft ontbrak gisteravond niet en de conclusie dat deze Sportcafés naar meer smaken werd breed gedragen. “Doen nòch mar us spòrtkafee met allienech anekdoates!”

Henk van der Veer