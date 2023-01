Twee auto’s in brand tijdens jaarwisseling in Sneek

SNEEK - De brandweer van Sneek moest tijdens de jaarwisseling een paar keer in actie komen voor vreugdevuurtes in de wijk Lemmerweg Oost en het Sperkhem. Rond 1 uur kwam er een melding van een woningbrand aan de Partuurstraat en werd het korps van IJlst opgeroepen voor een autobrand aan het Ankerpad in de wijk het Eiland.

Toen duidelijk was dat de brandweer niet nodig was aan de Partuurstraat zijn ze doorgereden naar. het Ankerpad waar twee auto's in brand stonden. Deze auto's brandden volledig uit. Over de oorzaak hiervan is nog niets bekend.