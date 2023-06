Twaalf bigbands samen op slotdag CityProms

LEEUWARDEN De derde en laatste dag van CityProms Festival heeft een extra vrolijke afsluiting in petto. Zondagmiddag 25 juni treden twaalf Friese bigbands op bij de terrassen in het centrum van Leeuwarden. Verder zijn in het weekend concerten van trompettist Eric Vloeimans en fluitist Ronald Snijders - allebei winnaars van de Boy Edgarprijs, de belangrijkste jazzprijs van Nederland - en Matangi Quartet, The Re:Freshed Orchestra en operazangeres Jeanine De Bique.

De bigbands spelen op 25 juni van 13.00 tot 17.00 uur bij de terrassen van De Walrus, Sophias, Post Plaza, Fire, De Koperen Tuin en Proefverlof. Het jarige Big Band Leeuwarden’73, dat derhalve vijftig jaar bestaat, is vrijdag te zien op het hoofdpodium Wilhelminaplein. Van 16.00 tot 17.30 uur hoort het publiek jazz, pop, blues en Latin. De routekaart met een overzicht van de Friese bigbands is als bijlage toegevoegd.

Culturele Hoofdstad van Europa

“Precies vijf jaar na Culturele Hoofdstad van Europa zijn wij als stad op een kruispunt aanbeland”, zegt CityProms-directeur Tjeerd van Bekkum. “De festivals hebben het hier zwaar. Dit jaar geen Welcome to the Village, Psy-Fi en Promised Land. CityProms is er gelukkig wel maar om verder te ontwikkelen, is meer steun nodig.” De organisatie vraagt het publiek tijdens het festival nog zichtbaarder dan voorgaande jaren om een donatie te doen. Van Bekkum was in 2017 en 2018 directeur van de organisatie achter Culturele Hoofdstad.

Maarten van der Weijden

Het festival volgt met belangstelling de heroïsche triatlon van Maarten van der Weijden die op zaterdag 24 juni feestelijk wordt onthaald op het Oldehoofsterkerkhof. Het CityProms-publiek wordt tussen de voorstellingen door geïnformeerd over zijn verrichtingen.