Tusken Lân en Wetter Over Jentsje Popma, door Herman Woltman en Janna van der Honing

Zangeres Janna van der Honing en gitarist Herman Woltman speelden dit muziek programma afgelopen seizoen op diverse locaties in Friesland. Ook op zijn verjaardag (100!) en de uitreiking van de Friese Anjer aan Jentsje. Hij heeft de liedjes met een dankwoord richting Janna kunnen horen. Helaas is Jentsje Popma onlangs overleden. Maar zijn werk en de muziek over zijn werk is te nog te bewonderen. Zoals in Lewinski.

SOULDADA.

Janna en Herman kennen elkaar van de Friese band Souldada. Ze speelden regelmatig op het Oerol festival o.a. met de voorstelling Cancao. Andere hoogtepunten zijn de muziektour naar Zuid Afrika en het Mundial festival. In Lewinski spelen Janna en Herman ook muziek van Souldada.

Wilt u na afloop een maaltijd mee eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner. Eventuele dieetwensen of allergieën kunt u voorafgaand aan ons doorgeven per mail/tel.

De keuken is geopend vanaf 18:00 uur.

zondag 26 maart 2023 / 15:30 / kaartjes €15,- te koop via lewinski.nl

Tusken lân & wetter.