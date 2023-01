Tunneldeel in aquaduct A7 zakt langzaam weer terug

UITWELLINGERGA - Er moet nog worden uitgezocht wat de preciese oorzaak is van de problemen met het A7-aquaduct, maar duidelijk te zien is dat de bijna tienduizend zandzakken die in de tunnel geplaatst zijn om tegendruk te bieden tegen het opkomende grondwater hun werk beginnen te doen. Het tunneldeel dat omhoog gekomen is, zakt heel langzaam weer terug.