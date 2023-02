Tunnel deels open: ,,Meteen al rustiger op de andere wegen''

UITWELLINGERGA - De Prinses Margriettunnel is sinds vanmiddag deels open voor het verkeer. Volgens Michel Rietman van Súdwest-Fryslân is het meteen al een stuk rustiger op de omliggende wegen.

,,Normaal gesproken is het hartstikke druk op de parallelweg bij Uitwellingerga, maar daar zie je al dat deze heropening het verkeer daar ontlast", zegt hij. ,,Daarom is het zo belangrijk dat de weg nu weer deels open is."

Het deels openstellen is een tijdelijke oplossing. De zandzakken zijn grotendeels weg of verplaatst en er zijn betonblokken aan de zijkanten en stalen rijplaten in de middenberm voor teruggekomen. Hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien is nog de vraag. ,,Best lastig om aan te geven. De volgende fase is aan Rijkswaterstaat. Ik kan me voorstellen dat je bij het verdere herstel ook rekening moet houden met al het verkeer dat nu door de tunnelbak gaat."

Er is in beide rijrichtingen één rijstrook beschikbaar. Elke baan is drie meter breed, daarmee kan het meester verkeer weer over de A7 door de tunnel. Dat moet dan wel met maximaal 50 kilometer per uur.

Wethouder Rietman is blij met de tijdelijke oplossing. ,,Een dikke pluim voor Rijkswaterstaat, de aannemers en alle mannen en vrouwen die dag en nacht gewerkt hebben om dit op tijd open te krijgen."

Bekijk de reportage van Omrop Fryslân via www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1195111/wethouder-tijdelijke-oplossing-a7-zorgt-nu-al-voor-minder-verkeer-op-andere-wegen Bron Omrop Fryslân