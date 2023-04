Tuinmeubelen: een sfeerbepalende factor in je tuin

De tuin mag dus weer zomer-klaar gemaakt worden, kwaliteitsvolle tuinmeubelen zorgen hierbij voor de puntjes op de i.

Vele soorten loungesets

Loungesets(https://www.keessmit.nl/loungesets/) zijn sinds een aantal jaar niet meer weg te denken uit de tuin. Deze tuinmeubelen zetten de woonkamerstijl door naar buiten. De loungekussens creëren namelijk een fijn en warm huiskamergevoel in uw tuin. Daarnaast is voor iedere tuin wel een geschikte loungeset te vinden. Klein en compact voor op het balkon, of juist heel uitgebreid voor je tuin; de keuze is reuze.

Er bestaan diverse soorten loungesets, waarvan de loungehoek de meest bekende is. Kenmerkend aan deze set is, zoals de naam al zegt, de hoekbank. Dit soort loungesets zorgen voor goede opvulling van de ruimte en worden vaak geplaatst onder een overkapping of veranda.

Modern en trendy

Ook moderne tuinsets sluiten goed aan bij de trends van tegenwoordig. Deze hebben een modern design en passen goed thuis in de moderne tuin. Een mix van materialen is bijvoorbeeld ontzettend trendy in de tuin.

Met een tuinstoel geniet je optimaal van het buitenleven

Als je minder ruimte hebt of op zoek bent naar een meer handzaam formaat, kan je ook kiezen voor een tuinstoel (woord linken naar https://www.keessmit.nl/tuinstoelen/) . Op een tuinstoel is het pas echt genieten van het buitenleven. Rustig zittend in de tuin of op het balkon waar je de vogels kan horen fluiten; overal is wel een mogelijkheid om een plekje voor jezelf te creëren.

Frisse look én relaxen

Een verstelbare tuinstoel en een dining stoel zijn beide aan te schuiven aan een eettafel buiten; het verschil zit hem in de rugleuning. Bij verstelbare tuinstoelen is de rugleuning verstelbaar in verschillende standen. Dit noemen we ook wel een standenstoel. Bij een dining stoel zit de rugleuning vast en zijn er daardoor meer mogelijkheden in design voor deze stoelen. Zoals de moderne kuipstoelen voor buiten die het terras een frisse look geven.

Een loungestoel kenmerkt zit door de lagere zitting dan de dining stoel, die zich comfortabel leent om heerlijk in te relaxen. Deze stoelen zijn perfect om aan te schuiven bij een loungeset of een lage loungetafel. De barkruk is juist weer hoger en is geschikt als buitenstoel aan een hogere tafel.

Kees Smit Tuinmeubelen

Ben je overtuigd en krijg je gelijk zin om te gaan shoppen, of ben je nieuwsgierig geworden en heb je nog vragen? Neem dan eens een kijkje bij Kees Smit Tuinmeubelen. Zij hanteren namelijk een laagsteprijsgarantie. Dit houdt in dat ze garanderen dat je hun loungesets nergens goedkoper vindt.