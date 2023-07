Tuinconcert in Hieslum van The BluesBusters

HIESLUM – Muzykkafee DeVille op De Tempelreed 14 in Hieslum organiseert zondagmiddag 16 juli vanaf 15.00 uur een tuinconcert van The BluesBusters. Deze Friese bluesband staat voor bluesy vocalen, spetterend gitaar- en mondharmonicaspel en een solide rhythmsectie. De band bestaat uit Jeffrey Rosenau (vocals), Henry Rosenau (leadguitar), Richard Koster (bluesharp and vocals), Lody Kramer (drums and vocals), Sjaak Bekema (bass) en Auke Bloemhof (guitar).