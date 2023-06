TTS zoekt Monteur voor de locaties: TTS Sneek, TSF Heerenveen, TTS Swifterbant

Wij kunnen je een grote diversiteit aan verschillende soorten technische werkzaamheden bieden.

Werkzaamheden

• Nieuwe voertuigen volledig opbouwen

• Onderhoud en Apk Zware bedrijfswagens

• Constructiewerk



Maar wat hebben we JOU te bieden?

• Prettige werksfeer en leuke collega’s in een groeiende onderneming.

• Goed salaris

• Een keer eerder weg voor een voetbalwedstrijd of concert? Veel plezier.

• Ouderschapsverlof? Geniet ervan.

• Eerder weg om je kind van schoolreis te halen? Gaan we regelen.

• Opleiding of cursus volgen waardoor je nog beter kan worden in wat je doet? Graag.

• Fulltime of parttime? Alles is mogelijk.



Wij vertellen je graag meer over ons bedrijf! Bel of app naar 06 31 50 81 62 of mail naar j.feenstra@ttsswifterbant.n