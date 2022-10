Tsjil Tsjekt: het nieuwe interactieve programma voor de bovenbouw

In Tsjil Tsjekt neemt presentator Raynaud Ritsma de kinderen van de bovenbouw mee op een klassikale en interactieve reis door thema's die aansluiten bij de leerdoelen van het primair onderwijs.

Elk programma bestaat uit twee delen vol met video's, vragen en opdrachten waarmee de klas punten kan verdienen en strijdt om de award voor de 'Tsjilste klas van het jaar'. "Tsjil Tsjekt is echt iets nieuws en wat anders, waardoor het de dagelijkse bezigheden op school even onderbreekt, maar toch heel leerzaam is", vertelt Raynaud.