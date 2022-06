Tsjerkepaed in Tirns met exposities

TIRNS- Van 2 juli t/m 10 september duurt Tsjerkepaad: een ode aan de Fryske tsjerken door de deuren open te doen op de zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 uur. De kerk van Ysbrechtum doet ook van harte mee en organiseert exposities in het kerkgebouw en de kerk in Tirns.

Tsjerkepaed

De kerk van Tirns is tijdens Tsjerkepaed een rustpunt: zachte muziek, historie die teruggaat tot het jaar 1270 en oudheidkundige vondsten in een vitrine. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken en een vriendelijke vrijwilliger zorgt voor koffie en thee. Loop eens om het kerkje heen. Op de oostelijke kant van het kerkhof zijn gemetselde graven waar in 1828 en 1829 twee priesters werden begraven. Na de reformatie bleven veel Tirnsers namelijk Rooms Katholiek en werden op het kerkhof in Tirns begraven. Dat de kerk vroeger een immens grote gemetselde toren heeft gehad is bijna niet voor te stellen. Na afbraak van de toren zijn de overgebleven zogenaamde ‘kloostermoppen’ gebruikt voor de bouw van de Friezenkerk in Rome. Of het waar is? Het is in ieder geval een mooi verhaal.

Elisabeth Schaap

Elisabeth Schaap uit Tirns is de eerste exposant van Tsjerkepaad in de kerk van Ysbrechtum. Haar kunstige, liefdevol gemaakte en kleurrijke quilts zijn van 2 juli tot en met 23 juli op zaterdagmiddag in de kerk te bewonderen.

Voor Elisabeth Schaap was een quiltcursus, georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen, de start van deze creatieve hobby. Samen met een vriendin, die haar stimuleerde en inspireerde, werd ze lid van het Quiltersgilde. Vanaf dat moment liep het enigszins uit de hand en werd ze quiltverslaafd, of, zoals ze het zelf uitdrukt: ‘lapkegek’. De techniek is steeds hetzelfde: twee lagen katoen met daartussen een laag vulling op elkaar rijgen met een stiksteek, het zogenaamde ‘doorpitten.’ De bovenste laag bestaat uit lapjes van verschillende kleuren katoenen stof, die aan elkaar worden genaaid. Door met bedrukte en effen stof te werken en met lapjes in verschillende vormen ontstaan een kunstig ‘patchwork.’

Heel veel werk met een prachtig resultaat

Een heel bijzonder kunstwerk heeft ze gemaakt van de stropdassen van haar overleden echtgenoot.

Het quilten heeft een lange traditie en een quilt was oorspronkelijk vooral bedoelt om een mens warm te houden. Veel van haar quilts hangen dan ook al jaren bij vrienden of familie thuis over de rugleuning van de bank of liggen op een één- of twee persoons bed. Nu is het vooral een siervoorwerp en is een kunstig gemaakte quilt een geliefde wanddecoratie.

Hiltsje Bloemhof

Hiltsje Bloemhof uit Tirns exposeert op zaterdagmiddag van 30 juli tot en met 20 augustus een overzicht van haar veelomvattend werk in de kerk van Ysbrechtum. Zij probeert haar verlangen in beelden te vangen. ‘Langstme’ is het Friese woord voor verlangen. Verlangen naar een betere wereld. Het onwezenlijke gevoel van de rust, ruimte, het weidse van het landschap. Een gevoel van buiten de werkelijkheid staan. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistisch wereld. Dat vertaalt zich in haar werk. Ongrijpbaar, er ontbreekt altijd nog iets. Verlangen naar iets ‘beters.’

Hiltsje Bloemhof is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Tijdens en na haar studie aan de Kunstacademie Friesland wordt ze zich steeds meer bewust van haar veelzijdige en bijzondere talent. Haar werk laat zich niet in een hokje stoppen. Telkens weer inspireert het open landschap haar. Het is alsof ze tovert met olieverf, acryl, inkt, Oost-Indische inkt, bewerkte en onbewerkte fotografie, animatie en de combinatie van al die technieken. Het resultaat is experimenteel, raadselachtig, mysterieus en vooral ontzettend mooi.

Een door haar gemaakte animatie zal op een beeldscherm getoond worden: dromerig, ruimtelijk, zwevend en verlangend naar…?

Yvon de Roo

Yvon de Roo uit Ysbrechtum exposeert van 27 augustus t/m 11 september op zaterdagmiddag in de kerk van Ysbrechtum. Haar schilderijen zijn kleurrijk en levensecht. ‘Ik ben een perfectionist,’ zegt ze en dat perfectionisme springt bijna van het doek af. De sfeervolle landschappen en verschillende soorten dieren zijn minutieus weergegeven. Opvallend zijn de uitvergrootte insecten die tot in detail zijn uitgewerkt. Ook van de kleuren koi karper en het zwart-wit van de zebra laten duidelijk haar realistische manier van werken zien.

Acryl, olieverf en pastelkrijt, Yvon de Roo beheerst al die technieken. De zachte kleuren op de tekening van het bloeiende riet zou je bijna willen aanraken. Maar dat mag niet, want het is gemaakt met pastelkrijt. Heel kwetsbaar.

Al bijna dertig jaar schildert Yvon. En nog steeds volgt ze schilderlessen. Het begon met acrylverf. Het werken met olieverf maakte ze zich ook eigen en later kwam er pastelkrijt bij. Het mengen van kleuren kende ze al door haar grafische opleiding en het werk in de drukkerij. Een prachtig overzicht van haar werk stelt ze tentoon in de kerk van Ysbrechtum. Er zal heel veel verschillend werk te zien zijn in acryl, olieverf en pastel. Hangend aan de wand en staand op de fraaie zelfgemaakte schildersezels. Van harte aanbevolen. U zult zich geen moment vervelen.