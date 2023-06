Tsjerkepaad Ysbrechtum

Ziet u de koperen kroonluchters uit 1694? Dat ze er nog hangen is bijna een wonder. De koster ontdekte op een maandagochtend dat ze verdwenen waren. In 1987 waren in heel Nederland koperdieven actief. Het lukte hun om uit verschillende kerken de kroonluchters te ontvreemden. Ook in Ysbrechtum hadden ze succes. Gelukkig werden de dieven een paar weken later op heterdaad betrapt.

Voor het kerkbestuur volgde daarna een flinke klus. Uit een kelder vol gedemonteerde kroonluchters mochten zij proberen alle onderdelen van ‘hun’ kroonluchters terug te vinden. Nog datzelfde jaar pronkte het koper, blinkend gepoetst, weer in de kerk. Met nieuwe kaarsen.

Hanno Elzinga

Wat er nu pronkt in de kerk zijn de foto’s van Hanno Elzinga. Sinds zeven jaar is hij Ysbrechtumer. Met fotograferen en fotokunst is hij al veel langer bezig. Voor hem is fotograferen ook genieten van het Friese platteland. Van de ruimte, het weer en de reuring van de seizoenen. In de omgeving van Ysbrechtum is dat allemaal ruim voorhanden. ‘Drie keer trappen en ik fiets het dorp uit. Wat een contrast met de haast, hectiek, files, werkdruk en beklemmende steden. Het is een uitdaging om via de camera een andere dimensie toe te voegen. In deze omgeving vind je altijd wel een onderwerp of net die andere invalshoek.’ Hij kan er uren over praten. Over techniek, externe flitsers, diverse objectieven. U wordt van harte uitgenodigd zijn werk te komen bekijken.

De expositie van Hanno Elzinga in de kerk van Ysbrechtum is van 1 t/m 22 juli. Op de zaterdagmiddagen van 13:30 tot 17:00 uur.

Ellen Fortuin

Van 29 juli tot en met 19 augustus exposeert Ellen Fortuin met haar van filt (wol) gemaakte kleurrijke schilderingen, op de zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 uur.

Henk Alberts

Van 26 augustus tot en met 9 september exposeert Henk Alberts met zijn schilderingen van alledaagse taferelen, op de zaterdagmiddagen van 13.30 uur en op 9 september, monumentendag van 10.00 – 17.00 uur en 10 september van 13.30 – 17.00 uur.