Tsjerkepaad trekt veel bezoekers naar Top & Twel

OPPENHUIZEN- Tsjerkepaad is over de helft en over belangstelling hebben de dorpskerken van Oppenhuizen-Uitwellingerga geen klagen. In zowel de Johanneskerk als de Hermeskerk zijn ook exposities uitgestald die echt de moeite waard zijn.

In de Johanneskerk zijn werken van Hester Kornelis te zien. Naast keramiek is Hester ook bezig met, zoals zij het noemt, het upcyclen van voorwerpen. Dus niet alleen hergebruik, maar vooral ook een nieuwe bestemming zoeken, en dat levert verrassende resultaten op. Hester is zo veel mogelijk zelf in de kerk aanwezig, waarbij zij enthousiast vertelt hoe haar kunstwerken tot stand komen.

Veelzijdig is ook het werk van Alle Hosper (Broek) in de Hermeskerk. Schilderijen, keramiek en zelfgebouwde muziekinstrumenten, alles met een bijzonder verhaal, waar Alle niet over uitgesproken raakt. Ook is in de Hermeskerk nog een uitstalling te vinden met driuwhout van Janny de Jong en Ella Wind.



Tsjerkepaad duurt nog tot en met 11 september. Onze kerken zijn op zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Kom langs. U bent van harte welkom!

