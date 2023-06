Tsjerkepaad Tirns: Van 1 juli t/m 9 september

TIRNS- Meer dan 300 jaar staat het kerkje er al. Op het terpje in Tirns. Eenvoudig van uiterlijk, maar een bijzonder nuttig en mooi onderdeel van het dorp. Door de liefdevolle zorgen van koster Jan Wierstra staat binnen en buiten alles er piekfijn bij. Vanwege de fototentoonstelling in het kader van Tsjerkepaad is het extra aantrekkelijk om nu even binnen te kijken. Op de zaterdagmiddagen van 1 juli t/m 9 september van 13.30 tot 17.00 uur is de (bijzonder zware!) deur geopend.

Welkom

Wees welkom in dit bescheiden kerkje. Ervaar de gastvrijheid. Bewonder de moeilijk te beklimmen, met fraai houtsnijwerk versierde preekstoel uit 1700. In de vitrine liggen allerlei voorwerpen die rond het klooster Thabor zijn opgegraven. Sla een van de oude bijbels eens open. Ze zijn, na vele omzwervingen, onlangs teruggekeerd in Tirns.

Bevrijdings- en herdenkingsdienst

De bevrijdings- en herdenkingsdienst in en rond de kerk kortgeleden was een emotionele gebeurtenis. De dienst werd afgesloten op het kerkhof bij de graven van vier kinderen. Alle vier zijn ze, vlak na de bevrijding in 1945, tijdens een boottochtje verdronken. Een ongekend drama en diepe rouw, zo vlak na het feest van de bevrijding. De plaatselijke timmerman had de moeilijkste dag van zijn leven. Vier kistjes maakte hij, voor Gerrit, Sjoerd, Jelmer en Geertruida. Ze liggen op het kerkhof, naast elkaar.

Foto’s Baukje Bosma

De rust van het gebouw nodigt uit tot een moment van bezinning. Laat u verwennen door de gastheer of -vrouw met een kopje koffie of thee.

Maar geniet bovenal van de foto’s gemaakt door Baukje Bosma. Zij zet met haar foto’s de tijd even stil op bijzondere momenten. Behalve landschappen en natuur fotografeert zij kinderen, families en groepen, buiten of in de studio. Alles vangt zij in beelden. Nieuw, ontroerend en heel bijzonder in haar werk is de newborn fotografie! Zo komen heel verschillende onderwerpen aan bod op de tentoonstelling tijdens Tsjerkepaad in Tirns.