Tsjerkepaad met Ellen Fortuin: expositie viltwerk in de kerk van Ysbrechtum

Ze noemt het zelf ‘schilderen met wol.’ Met gekleurde wollont (de schone, gekamde wol) en zijde maakt ze wandkleden. Vilten is nu populair als hobby maar al duizenden jaren wordt wol verwerkt tot vilt. Van het vilt werden vooral nuttige voorwerpen gemaakt, zoals schoeisel, kleding, tenten en dekens.

Ze beschermden mensen tegen weer en wind. Het oudste vilt is gevonden in Klein Azië. In de altijd bevroren grond is een kunstig versierd zadeldek perfect bewaard gebleven. Ellen Fortuin nodigt u uit om zelf te proberen van de mooie, zachte schone wol vilt te maken. Dit zegt ze er zelf over: ‘Vilt maken kan op een droge manier met een viltnaald, of met warm water en zeep. Ik gebruik water en zeep. Je legt 3 lagen wollont in plukjes op elkaar.

Met water en zeep maak je het nat en met gebruik van een rieten matje of bubbelplastic ga je alles aan elkaar wrijven en rollen. Met het maken van een patroon, moet rekening gehouden met het krimpen van de wol.

Een simpele uitleg, maar hier komt het wel op neer. Wie wil kan het proberen, er is materiaal aanwezig .’ Ellen hoopt u te ontmoeten en te inspireren in de kerk van Ysbrechtum.