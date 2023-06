Tsjerkepaad en tentoonstelling Han Reeder in kerk Sibrandabuorren

Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân. Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn ook bij ons beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.

Han Reeder

Deze keer hebben we er een uitzonderlijk expositie van de veelzijdige beeldende kunstenaar Han Reeder uit Sneek. Natuur, landschap en licht. Langs die drie oriëntatiepunten ontwikkelt zich zijn werk, veelal projectmatig. Bloemstillevens is zijn nieuwste project, waarbij hij zich graag laat inspireren door uiteenlopende “florale tradities” maar vooral zijn eigen weg zoekend. Het uit zich allemaal in prachtig fotowerk van deze bijzonder man.

Sint Maartenskerk

In de Sint Maartenskerk zal hij ook foto’s exposeren van bloemen uit de Zelfoogsttuin van Us Hof in ons dorp. Zo zien we dat dit paradijs van groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen zich in de bloei van de mooiste kant laat zien. Han Reeder heeft dit op een ludieke wijze weten vast te leggen met zijn camera en wil dit graag aan de bezoekers in de Sint Maartenskerk laten zien.

Het is zeker de moeite waard om deze kerk met het prachtige orgel en geheel vernieuwde inrichting te bewonderen.

1 juli t/m 9 september 2023 -Sint Maartenskerk Sibrandabuorren. Iedere zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur