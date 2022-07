Tsjerkepaad 2022 in het mooie kerkje van Westhem

WESTHEM - Zaterdag 2 juli is Tsjerkepaad 2022 gestart. Meer dan 200 Friese kerken openen deze zomer op zaterdagmiddag de deuren en zijn vrij toegankelijk. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

Ook in Súdwest-Fryslân zijn veel kerken in de zomerperiode vrij te bezichtigen, zoals de Bartholomeüskerk in Westhem, een van de oudste kerkjes in Zuidwest Friesland.

Tijdens Tsjerkepaad is in de kerk van Westhem een expositie te zien met olieverfschilderijen van Nynke Landman uit Nijesyl, met roots in Blauwhuis. Nynke startte zes jaar geleden met de opleiding aan de Noordelijkste kunstacademie in Foudgum en haar schilderijen kenmerken zich door alledaagse dingen dichtbij. “Mensen om me heen, zet ik graag op doek. Maar ook het Friese landschap. Ambacht boeit me en onze Friese cultuur”, vertelt Nynke. In de kerk hangen meerdere doeken die het bekijken meer dan waard zijn.

Tsjerkepaad 2022 is van 2 juli t/m 10 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Ideaal te combineren met een fiets- of wandeltocht in onze omgeving. Meerdere kerken organiseren extra activiteiten, bijvoorbeeld muziek, een expositie of een lezing.