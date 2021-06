Tsjechov in theetuinen

Leeuwarden– Vanaf 1 juli spelen De Prutsers, een jong gezelschap dat ontstaan is bij Tryater, hun voorstelling ‘Trije Susters’ bij verschillende theetuinen in Friesland. De eerdere café-tournee moest door COVID-19 worden afgebroken. Met nieuwe energie en inzichten spelen ze deze zomer Tsjechovs toneelklassieker ‘Drie Zusters’ wederom op geheel eigen wijze.

De theatermakers Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar vormen samen met Ira Judkovskaja ‘De Prutsers’. Al improviserend zoeken ze naar nieuwe theatervormen. Met de toneelklassieker Drie Zusters van Tsjechov als basis spelen ze deze zomer in theetuinen en andere buitenlocaties van Friesland. Ze spiegelen hun eigen emoties en het nieuws van de dag aan de drie zusters. Iedere speelbeurt is anders en kent zijn eigen ontboezemingen. In de voorstelling wordt zowel Nederlands als Fries gesproken.

In maart 2020 zou Trije Susters touren langs een aantal cafés in Friesland. Na drie voorstellingen werd de tournee helaas afgebroken wegens de lockdown. Nu, ruim een jaar en twee lockdowns verder, zoeken De Prutsers de zusters weer op. Anton Tsjechov schetste in Drie Zusters (1901) een tragikomisch universum met een rijk palet aan personages, waarin drie zussen verlangen naar een vertrek naar ‘verderop’. Dat vertrek naar komt er echter nooit. Praktische bezwaren, maar ook intriges en emoties staan de zussen in de weg om daadwerkelijk hun koffers te pakken.

‘Trije susters’ wordt gespeeld van 1 juli tot en met 5 september 2021. De capaciteit is beperkt. Kaarten moeten vooraf worden gereserveerd en zijn verkrijgbaar via tryater.nl/trijesusters. Een rolstoelplaats kan per e-mail of telefonisch worden gereserveerd.