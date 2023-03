Trynke Schuurmans en Jaap Dijkstra benoemd tot erelid van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (K.W.S.)

Beide waren al eerder in hun vrijwilligersloopbaan door het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Gisteravond kwam daar dus nog een eretitel bij in de vorm van een oorkonde en afscheidsbord.

Trynke is in de dertig jaar binnen de club actief geweest in vele functies. “Uitgegroeid tot een waar KWS-icoon en trots op de vereniging!”, zei voorzitter Karst Doevendans. Multi-inzetbaar, van stuurvrouw in de rubberboot en comitélid van de Schuttevaerrace tot finishvoorzitter in de Sneekweek. En de afgelopen acht jaar als secretaris van de vereniging. Ze wilde alles tot in de puntjes geregeld hebben en had oog voor het protocol van de vereniging. Graag bemoeide ze zich overal mee en als het niet goed liep dan werd dat ook duidelijk gezegd.

Ze gaf echt invulling aan het credo binnen de vrijwilligersorganisatie: Vrijwillig is niet vrijblijvend. Afspraak is afspraak.

Haar werk als beleidsadviseur bij de gemeente was wel handig. Als er aan de Marktstraat zaken werden uitgedacht die wellicht de vereniging zouden raken dan speelde ze hier adequaat op in. Zonder de belangen van haar broodheer en de vereniging uit het oog te verliezen.

Frederika Rollema werd door de leden benoemd tot de nieuwe secretaris.

Jaap Dijkstra

Jaap stopt na 33 jaar. Hij zat heel veel jaren in het bestuur van de KWS, als voorzitter van de sectie Standby. “Hij runde zijn ploeg op zijn eigen rustige manier, op de achtergrond” aldus Doevendans. De Standby van de vereniging heeft de afgelopen 30 jaar een ware professionalisering doorlopen. Eerst nog rondvarend met het moederschip, tegenwoordig met minstens 50 pk op het water en cursussen om de veiligheid op het water hoog te houden.

Maar het kopje koffie ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijden op het achterdek van de ‘Eben Haëzer’ met zijn Dinie is in al die jaren hetzelfde gebleven.

Sinds zoon David en Wouter Huijsman de sectie activiteiten van hem overnamen bleef hij gewoon doorvaren. Mensen zoals hij daar kon je altijd op rekenen. Menig zeiler zal blij zijn geweest hem tegen te komen op momenten dat de nood het hoogst was.