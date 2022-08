Trynke Schuurmans benoemd tot Panschipper

SNEEK - Trynke Schuurmans (65) uit Sneek is vrijdagavond tijdens de officiële opening van de Sneekweek benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Met deze onderscheiding eert de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) ieder jaar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder.

“Zij heeft een lange staat van dienst bij de KWS, van ten minste dertig jaar, en is nog steeds als bestuurslid en vrijwilliger een belangrijke spin in het web van de vereniging”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân over de Panschipper. Súdwest-Fryslân is de opvolger van de gemeente Sneek, die de onderscheiding in 1954 instelde. Sinds 1966 hoort bij de onderscheiding een koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is verwerkt.

Tweede vrouw benoemd tot Panschipper

Trynke Schuurmans is zelf nooit een fanatiek wedstrijdzeiler geweest, maar wel al decennialang een toegewijd medeorganisator van wedstrijden, tot aan nationale kampioenschappen en de Schuttevaerrace toe. In 1991 werd ze secretaris van de sectie Wedstrijdzeilen van de KWS. Ze was de opvolger van KWS-icoon Reina Alberda-Zondervan, de eerste en tot dusver enige vrouw die (in 1992) tot Panschipper werd benoemd.

Na een bestuursperiode van acht jaar droeg ze haar taken over, maar bleef ze actief als lid van het wedstrijdcomité waarvoor ze multifunctioneel inzetbaar was. Tijdens de Sneekweek is zij al vele jaren verantwoordelijk om, met het finishteam in het wedstrijdcentrum, het dagelijks finishen van de tientallen klassen in goede banen te leiden. In 2015 trad ze opnieuw aan als secretaris van de vereniging, een functie die ze volgend jaar zal neerleggen.