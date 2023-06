Tryater herneemt Oerol-hit Sâlt op vasteland

Voor de muziek uit

Sâlt, een voorstelling van en door Tryater-actrice Eva Meijering, was een dag na de start van de kaartverkoop volgeboekt op Oerol 2023. Op 9 juni ging het in première, in een duinpan buiten Oosterend. Sindsdien ontvangen Meijering, muzikant Michelle Samba en regisseur Michaël Bloos enkel lovende reacties. Tryater ontvangt veel vraag naar extra toegangskaarten en ziet de roep om een reprise stijgen. Die roep wordt nu beantwoord met een herneming in 2024, al moet het voorliggende theaterseizoen nog beginnen.

Artistiek leider Tatiana Pratley: “Fansels is Sâlt foar Oerol makke mar der hinget sa’n buzz omhinne dat it skande wêze soe as ús eigen trouwe publyk it net sjen kin. Ek is it meartalige stik mooglik in goede reden foar leafhawwers fan oer de grins om nei Fryslân te kommen. Eins soe it in prachtige oanfolling wêze op ús programmearring foar takom jier. We kinne mei sa’n sukses hast net oars as beslute ta in wernimming.”

Sâlt wordt niet eerder hernomen dan in de herfst van volgend jaar. Er wordt de komende tijd gezocht naar een passende locatie in Fryslân, die het hoge decor van stalen octopusarmen kan herbergen en voor de juiste sfeer zorgt. Ook richt Tryater de pijlen volop op het Fanfare-drieluik, waarin het drie reeksen over de Friese fanfarecultuur op de planken brengt, uitlopend in een grote locatievoorstelling in de zomer van 2024.

Team Sâlt

Bedenker en actrice Eva Meijering speelt het afwisselend Fries- en Nederlandstalige Sâlt vanuit persoonlijke ervaringen: “Net jokje. Dêr binne alle doktoaren dy’t ik yn myn libben sjoen ha it oer iens. In skoft lang hie ik in ôfgrizen fan myn hûd. Ik woe net dat famke mei jokte en flekken wêze. Yntusken sjoch ik myn liif as in dashboard foar wat der ûnder myn hûd oan ‘e hân is. Wy binne ús brein, wurdt der wol sein. Mar wat dogge we mei de kennis fan it liif?”

De actrice, woonachtig in Amsterdam, is al langere tijd verbonden aan Tryater en was te zien in onder meer Doarp Europa en Nacht. Multi-instrumentalist Michelle Samba componeerde de muziek voor Sâlt, die ze op Oerol live speelt. Zij ging eerder onder meer op tournee met Claudia de Breij. Eva en Michelle zijn beide geboren en getogen in Fryslân. De regie is in handen van internationaal opererend acteur en regisseur Michaël Bloos (onder andere Istanbul Bericht van de andere kant). Frank Siera schreef de tekst. Zijn teksten kenmerken zich door de filosofische insteek en muzikaliteit, zijn in verschillende talen vertaald en gepubliceerd in literaire tijdschriften.

Primeur Sâlt was voor Koningshuis

Op dinsdag 9 mei kreeg het Koninklijk Paar een exclusief voorproefje van Sâlt. Het Paar maakte een tournee langs de Waddeneilanden; op Oerol-eiland Terschelling mocht Tryater op speciale uitnodiging een staaltje Fries theater laten zien.