Tryater brengt in voorjaar groots locatietheater op ijsbaan

Leeuwarden- Tijdens Arcadia en op Oerol brengt Tryater een grootschalige buitenproductie op de ijsbaan van Wergea en op Terschelling. Met Under Wetter eert het toneelgezelschap de Friese schaatstraditie, maar kaart ook de klimaatverandering aan. In de voorstelling spelen onder meer Tamara Schoppert, Rogier in ‘t Hout en Lourens van den Akker samen met trombonisten onder leiding van Sytze Pruiksma en met dansers van Ivgi&Greben.

Tatiana Pratley, artistiek leider van Tryater en regisseur van het stuk: “Zo’n drie jaar geleden kwam ik op het idee van Under Wetter. De in de winter onder water staande ijsbanen die zelden bevriezen maakten voor mij de opwarming van de aarde heel tastbaar. Ik vroeg mij af: wat gebeurt er met die lege plekken in dorpen, die vroeger zo’n belangrijke ontmoetingsplek waren?”. In de voorstelling wordt door de ogen van boerenfamilie Kingma het verhaal verteld over de functie van de ijsbaan door de jaren en generaties heen. Pratley: “Het wordt een bomvolle voorstelling. Je komt vanaf de tribune ogen en oren tekort.”

Vertrouwde en nieuwe gezichten

Voor de voorstelling borduurt Pratley deels voort op het succesvolle team achter haar vorige voorstellingen. Net als bij Part-Time Paradise en Nacht schrijft Wessel de Vries de tekst, verzorgt Janne Sterke de vormgeving en ontwerpt Hanne Pierrot de kostuums. De meertalige cast is bijna rond: “We hebben heel open gekeken naar een passende acteur per personage. Het wordt een mix van vertrouwde Tryater-gezichten en ‘nieuwkomers’ als Rogier in ‘t Hout en Ayisha Siddiqi. Rogier is vooral bekend van Klokhuis en De Toneelmakerij, maar speelde ook in Marijke Muoi. Ayisha is een jonge actrice uit Groningen, die de toneelacademie in Maastricht deed en al landelijk speelde. Het mooie is dat ze ook danst”, aldus Pratley. Dat beweging een belangrijke rol gaat spelen in de voorstelling blijkt ook uit het feit dat wordt samengewerkt met het nieuwe internationale dansgezelschap in Friesland: Ivgi&Greben.

Start kaartverkoop op 1 december

Under Wetter is als onderdeel van programmalijn ‘IIS’ van cultuurtriënnale Arcadia te zien op de ijsbaan van Wergea van 12 tot en met 28 mei en van 28 juni tot en met 9 juli. Daar tussenin, van 10 tot en met 19 juni, staat de voorstelling op Oerol. De kaartverkoop voor de twintig voorstellingen in Wergea verloopt via tryater.nl en start op 1 december, het begin van de meteorologische winter.

Concept en regie Tatiana Pratley | Tekst Wessel de Vries | Muziek Sytze Pruiksma | Spel o.a. Tamara Schoppert, Rogier in ’t Hout, Lourens van den Akker, Mattheus Douwes, Gonny Gaakeer, Ayisha Siddiqi en Lieke Venema | Choreografie & dans Ivgi&Greben