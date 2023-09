Try-out “John Wright Remembered” concert met Rolling Home

SNEEK- De kaarten voor het John Wright Remembered concert door Joe Wright en Joe Topping in samenwerking met folkkoor Rolling Home in ’t Bolwerk in Sneek waren binnen enkele weken volledig uitverkocht. Om u toch een kans te geven om dit unieke concert bij te wonen is er op vrijdagavond 13 oktober een extra try-out concert in het Convenant aan de Oude Dijk 15 in Sneek. Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Kaarten kosten € 10,00 per stuk en zijn telefonisch te reserveren bij Gerke de Boer 06 294 851 75 of per email via boerdegf@gmail.com.

John Wright was een Britse folkzanger die vanaf 1997 concerten gaf in Nederland. Binnen korte tijd trok de John Wright Band volle zalen en theaters door het hele land. Ook in Sneek heeft hij meermaals met veel succes opgetreden. Door zijn prachtige, heldere, warme stem en ook door zijn grote charismatische uitstraling had hij veel fans.

Joe Topping is een singer-songwriter wiens professionele carrière begon met het touren door heel Europa in de John Wright Band. Hij heeft in vele radio en tv-shows opgetreden in Engeland. In 2021 bereikte hij de halve finale van The Voice UK. Sir Tom Jones beschreef hem als “a weaver of dreams”, een wever van dromen.

Joe Wright werd in de jaren ‘90 aan John Wright voorgesteld en werd gevraagd om bij zijn band te komen spelen. Er volgden vele tours. In latere line-ups van de John Wright Band ontmoetten de beide Joes elkaar en maakten zij deel uit van John’s band.

Nu, 15 jaar na het overlijden van John Wright hebben Joe en Joe ervoor gekozen om samen op het podium een ode te brengen aan hun vriend. Ze brengen een set met de favoriete JWB-songs zoals Black Clothes, Queen of all Argyle, Caledonia en Time To Learn.

In 2007 stond Rolling Home op de planken met de theatershow Going Celtic. Tijdens deze show vertolkte John een belangrijke rol. Mede hierdoor is Going Celtic een groot succes geworden. Alle 19 optredens in Friesland waren uitverkocht. Het lied “Fries om Utens” dat al sinds 2001 in de top 10 van de Friese top 100 staat werd ook door John Wright gezongen en zijn versie is ook al jaren terug te vinden in die lijst.

Op 8 februari 2008 is John zeer plotseling overleden. Vijftien jaar na zijn overlijden vieren we John’s muziek met een remembrance concert met medewerking van Joe Topping & Joe Wright en Rolling Home.

Joe Topping en Joe Wright zullen veel songs die ze samen met John Wright hebben vertolkt, laten horen en zullen ook over hun ervaringen met de John Wright Band vertellen. Rolling Home zal de songs die ze samen met hem hebben gezongen opnieuw laten horen. Het belooft een unieke en bijzondere avond te worden.