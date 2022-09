SNEEK- Op zaterdag 1 oktober is het weer zover, dan vindt dé Trucktour van Súdwest Fryslȃn plaats. Trucktour Súdwest Fryslȃn is een evenement voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Op deze dag maken een team van vrijwilligers, chauffeurs en sponsoren het voor meer dan 150 deelnemers mogelijk om mee te rijden in één van de trucks. De 150 wagens rijden in een lange stoet een route van 55 kilometer door Súdwest Fryslȃn.

De laatste trucktour in 2020 was een enorm succes en daarom voor herhaling vatbaar. Dit jaar was wederom de animo groot om mee te doen, onder de deelnemers, maar ook onder de chauffeurs. Voor de deelname van de chauffeurs vond er zelfs een loting plaats omdat er te veel aanmeldingen waren. De voorbereiding zijn inmiddels in volle gang. Met meer dan 100 vrijwilligers verwachten we er met zijn allen weer een mooie dag van te maken.

Start in Bolsward

De start is om 13.00 uur vanaf industrieterrein de Marne in Bolsward. Dit jaar is de route iets gewijzigd, we rijden i.p.v. door de stad nu over het Laag Bolwerk en de Eekwerdlaan over de rondweg van Bolsward naar Nijland, IJsbrechtum, Scharnegoutum, Wommels, Oosterend, Tzum, Hitzum, Achlum, Arum, Witmarsum. De gehele route en sfeerimpressie kunt u vinden op de website www.trucktour.frl.

We hopen u allen langs de kant te zien zwaaien naar de deelnemers.