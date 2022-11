Trouwfoto’s in het Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND- Wat is nu een mooie plek om foto’s te maken wanneer van het bruidspaar de één uit Noord-Holland en de ander uit Friesland komt? Natuurlijk bij de Afsluitdijk, die het liefdespaar ontelbare keren bij elkaar bracht.

Op 5 november stapten Lianne Nijs uit Anna Paulowna en Karin van Dijk uit Gorredijk in het huwelijksbootje. En daar hoort een fotoreportage bij. Voor het stel was het duidelijk dat deze in de omgeving van de Afsluitdijk gemaakt moest worden. De weg die de verbinding tussen de twee geliefden vormt. Voor beiden een symbolische plek.

Er ligt veel overhoop wegens werkzaamheden zodat het Kazemattenmuseum uitkomst bood. Dus toog het bruidspaar met trouwfotograaf Ana van Fotografika uit Leeuwarden op een winderige zaterdagochtend naar Kornwerderzand, waar het bruidspaar mocht poseren. Mooi om te zien dat naast het bruidspaar ook de kazematten en omgeving best fotogeniek zijn.