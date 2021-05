Trouwen in de Statenzaal?

LEEUWARDEN- Hebben jullie trouwplannen en woon je in Fryslân of kennen jullie een stel dat in Fryslân woont en trouwplannen heeft? Dan is dit je kans om de mooiste dag van jullie leven extra onvergetelijk te maken!

Omdat de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden dit jaar 125 jaar bestaat, wordt de zaal tijdens het jubileumjaar voor één keer geopend voor een trouwerij. De ambtenaar van de burgerlijke stand die jullie trouwt is niemand minder dan Commissaris van de Koning, drs. A.A.M Brok.

De historische zaal is al 125 jaar de vaste vergaderlocatie van Provinciale Staten, dat is de volksvertegenwoordiging van Fryslân. Bijzonder dus dat er dit jaar een bruidspaar elkaar het ja-woord mag geven.

Lijkt het je wat om door de commissaris van de Koning te worden getrouwd in de Statenzaal? Meld je dan aan via deze link www.fryslan.frl/trouwenindestatenzaal en vertel ons waarom jullie in deze prachtige zaal moeten trouwen.

Degene die het meest bijzondere verhaal instuurt, mag uiteindelijk in de Statenzaal trouwen.