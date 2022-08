Tropische IFKS-dag in Hindeloopen!

HINDELOOPEN - De eerste dag van het IFKS kampioenschap is onder tropische omstandigheden verlopen. Strakblauwe lucht en een temperatuur van 30 graden. Voor de zeilers was er voldoende wind uit oostelijke richting, maar die was vlagerig en soms moeilijk te bezeilen. In de loop van de middag zwakte de wind af en werd de finish er eerder voor de skûtsjes in de A-klasse ingelegd.

Voor de toeschouwers was het genieten geblazen op de zeedijk van Hindeloopen. Prachtig weer en een mooie zeilerij. De temperatuur liep 's middags flink op. Naast de zonnebrandcrême was een parasol geen overbodige luxe. Anderen zochten de verkoeling van het water op. En morgen in Stavoren wordt het weer zo'n dag.

Welke skûtsjes eindigden in de top 3

De eerste wedstrijd van het IFKS Skûtsjesilen is zaterdagmiddag gewonnen door schipper Sietse Broersma van Ora et Labora. Broersma is dit jaar nieuw in de A-klasse nadat hij in 2019 derde werd in de B-klasse. Een andere debutant, het skûtsje Sterke Jerke van Pieter Jilles Tjoelker, eindigde als tweede. De derde plaats ging naar Sikke Heerschop met het skûtsje Ingelskman.

De overwinning in de B-klasse ging naar schipper Daan van der Meer met het skûtsje Westenwind. Lonneke met schipper Jilles Bandstra werd tweede en de derde plaats was voor het skûtsje Ale met schipper Ron Syperda.

In de C-klasse was schipper Aeger van der Hoef met de Drie Gebroeders de snelste. Hij liet onder meer Age Bandstra met Frya Fresena en Olphert van der Pol met Ebenhaëzer achter zich op respectievelijk de tweede en derde plaats.