Trio Brandhout in Lewinski

SNEEK- Trio Brandhout bestaat uit drie guitige muzikanten die met zang, twee akoestische gitaren en contrabas lekker swingende en vurige muziek spelen. Het trio speelt Amerikaanse jazz liedjes uit de jaren 20 tot 40 zoals All of me en It aint worth a thing. in de stijl van Django Reinhardts Hot Club de France. Daarnaast speelt de band instrumentale gypsy jazz traditionals zoals Bossa Dorado.

De band bestaat uit drie muzikanten die zich met veel plezier op oude jazz liedjes storten. Zanger en contrabassist Anne-Maarten van Heuvelen is autodidact en toerde met zijn bands NO blues en de MarbleTones over de hele wereld. Hij nam ruim twintig albums op die over de hele wereld worden gedraaid. Sologitarist Alexander Stakenburg studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en heeft naast zijn bands een gitaarschool. Slaggitarist Bas van Domburg volgde vakken aan het Berklee College of Music en kreeg les van gypsy jazz gitaristen als Robin Nolan. Naast het verzorgen van muziek workshops op basisscholen componeerde hij muziek voor verschillende theaterprojecten en korte films.

Trio Brandhout heeft zichzelf vernoemd naar hun instrumentarium en hun vurige manier van spelen! Zoek de band op op www.triobrandhout.nl!

Praktische informatie:



Trio Brandhout speelt vanaf 20:00 uur. De inloop is vanaf 19:30 Voorafgaand kunt u een hapje mee-eten, kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. Eventuele dieetwensen/vega wensen kunt u vooraf per mail aan ons doorgeven.

20's - 40's jazz

zaterdag 12 maart 2022 / inloop 19:30 / €12.50