Tributeband zorgt voor puike Dire Straits avond in Theater Sneek

Gisteravond in Theater Sneek bij de voorstelling ‘The Very Best of Dire Straits’ van bROTHERS iN bAND geweest. En om maar meteen met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: Een puike muziekavond gehad!

Voorafgaand mocht ik een twintiger aan wie ik had verteld dat ik naar deze muzikale voorstelling ging nog even uitleggen wie de Dire Straits zijn. Duidelijk geval van generatiekloofje.

Uitverkocht

Ik had graag gehad dat deze twintiger gisteravond mee was gegaan naar het concert, maar helaas voor haar maar des te beter voor Theater Sneek het muzikale spektakel was helemaal uitverkocht.

Het verwonderde mij naar bovenstaande dan ook niet dat er veel generatiegenoten van mij op het pluche zaten. Ik houd het maar even ruim: 45-plussers met hier en daar een verdwaalde jongere onder die leeftijd.

Het mocht de pret niet drukken. Want na succesvolle tournees door Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk speelde de coverband de pannen van het dak. Ik had het gevoel dat ik in een muzikale tijdmachine zat, op het balkon van de Sneker cultuurtempel. Prachtig bovenaanzicht op de tributeband met een overtuigende frontman Angelo Fumarola, die op hoog niveau de rol van Mark Knopfler op zich nam. Zinloos om deze twee muzikanten te vergelijken, er is natuurlijk maar een Knopfler, maar met het stemgeluid en het gitaarspel van Fumarola was niks mis mee.

Het Spaanse gezelschap bROTHERS iN bAND speelt ze al sinds 2008 allemaal: Down to the Waterline, Money For Nothing, natuurlijk Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love, Lady Writer, News, Why Worry, One World en It Never Rains.

En uiteraard Walk of life, waarbij de vitale 45-plussers even van het pluche kwamen om te swingen. For ever young!

Een prima op elkaar ingespeeld groep, die van begin tot einde meer dan boeide. Kortom het was een fantastische muzikale avond in Sneek. Ik heb genoten.

Herinnering levend houden

En om nog even op de twintigjarige terug te komen. Nee, de Dire Straits zijn officieel nooit uit elkaar gegaan, maar sinds 1995 hebben ze niets nieuws meer uit gegeven. Gelukkig is er dan nog een geweldige tributeband die de herinnering levend houdt!