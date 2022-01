Treinverkeer plat in Friesland en Groningen door storing

SNEEK- Er is op dit moment geen treinverkeer mogelijk in de provincies Fryslân en Groningen, melden vervoerders Arriva en NS.

Door een storing bij ProRail kunnen er geen treinen rijden in de Noordelijke provincies. Volgens de NS is de vertraging op dit moment 120 minuten. Het gaat om al het treinverkeer boven Zwolle.

De verwachting is dat de storing tot en met 14:30 uur zal gaan duren. Het is niet bekend of er vervangend vervoer ingezet zal gaan worden.