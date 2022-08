Treinen in het Noorden kleuren blauw

SNEEK- De rode GTW-treinen van Arriva in regio Noord zijn volledig vernieuwd en rijden de komende 15 jaar in het blauw. In 2,5 jaar tijd zijn de treinen van binnen en buiten verbouwd door treinbouwer Stadler in Blerick. Met de vernieuwde blauwe GTW-treinen ervaart de reiziger eerste klas reiscomfort.

Een gigantisch project

In de afgelopen 2,5 jaar heeft Arriva 50 GTW-treinen onderhanden genomen met een doorlooptijd van ongeveer 5 weken per trein. De ombouw van de treinen die rijden in Friesland en Groningen is afgerond, in totaal gaat het hier om 43 treinen. De GTW-treinen die ook in Duitsland rijden moeten nog verbouwd worden. Één daarvan is al verbouwd en wordt momenteel gekeurd in Duitsland. Wanneer deze is goedgekeurd kunnen ook de laatste GTW-treinen verbouwd worden.

Geen onderscheid meer tussen eerste en tweede klas

In de vernieuwde GTW-treinen en ook in de WINK-treinen is geen onderscheid meer tussen eerste en tweede klas zitplaatsen. Met de vernieuwde treinen betaalt de reiziger de prijs voor de tweede klas maar ervaart het comfort van de eerste klas.

Het reiscomfort van de reiziger is vergroot door een groot aantal vernieuwingen:

· Oplaadpunten bij iedere stoel

· Gescheiden afvalinzameling

· Gebruik van e-leather (duurzamere optie voor leer) op de hoofdsteunen

· Zitplaatsindicator aan de buitenzijde van de trein

· Schermen met reisinformatie in gehele trein

· Toilet met verschoontafel voor baby’s

· Geen eerste klas meer, maar een volledige trein met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en voorzieningen (inclusief een afgesloten stiltecoupé)

Arriva op weg naar Zero Emissie 2035

In de treinconcessie die december 2020 van start is gegaan, zijn flinke stappen gezet in het verduurzamen van het treinvervoer op de Noordelijke Lijnen. “We investeren in innovatieve technieken die de CO2-uitstoot, nu en in de toekomst, verlagen. Daarnaast benutten we de komende contractperiode om in 2035 klaar te zijn voor volledig zero emissie treinvervoer in het Noorden” laat regiodirecteur Milfred Hart van Arriva weten.

Naast een nieuwe look hebben de vernieuwde GTW-treinen batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor zijn ze niet alleen duurzamer, ook zijn ze stiller op het station. Door de remenergie op te slaan hoeft de trein namelijk niet stationair te draaien bij stilstand om alle systemen, zoals verlichting en airco, werkende te houden.

Videopersbericht

Met het videopersbericht geeft Arriva een kijkje in het vernieuwingsproces van de GTW-treinen. In Blerick-Venlo heeft treinbouwer Stadler vanaf maart 2020 hard gewerkt aan het vernieuwen van de GTW-treinen. Alle treinen bij de Noordelijke Lijnen kleuren vanaf nu blauw en zijn voorzien van de nieuwste features en eerste klas reiscomfort.

Het videopersbericht bekijk je hier.

Videoclip Voor jou, een compleet vernieuwde GTW-trein

Voor de reizigers van Arriva heeft zangeres Jamila Faber speciaal een lied geschreven. Arriva hoopt op deze manier haar reizigers een warm welkom te geven in de vernieuwde blauwe GTW-treinen.

Benieuwd naar de videoclip? Bekijk hem hier!