Treinen Arriva zonder aanpassingen toch 90 procent schoner

SNEEK- Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en toch is het zo: de treinen van Arriva zijn voortaan 90 procent schoner en daar hoeft de vervoerder eigenlijk niets voor te doen. Alleen aan de pomp moet er andere brandstof in: HVO.

HVO, oftewel Hydrotreated Vegetable Oil, is een biobrandstof. Het is gemaakt van bijvoorbeeld frituurvet, zonnebloemolie en andere oliesoorten die normaal ook voor consumptie worden gebruikt. "Volledig plantaardig, dus niet afkomstig van dieren", aldus een woordvoerder van Arriva.

De olie kan zo de tank worden ingeschonken, zonder dat er iets aan de motor hoeft te worden veranderd, zo vertelt regiodirecteur Milfred Hart.

Frituurlucht

In het afgelopen jaar heeft Arriva uitgebreid getest met twee treinen. Een van de zorgen bij reizigers kan zijn dat de trein misschien naar de frituur zal gaan ruiken, maar dat is beslist niet zo, zegt Hart. "In de trein merk je er niets van, we hebben al een jaar lang met twee treinen getest, en er is niet één reiziger geweest die dacht dat hij in de frituur stond, dus dat viel mee."

Duurder

In tijden van hoge prijzen aan de pomp zou het mooi kunnen zijn dat je kan overstappen van diesel op bio-olie, maar financieel is het plaatje minder mooi. De HVO is net iets duurder dan diesel. Toch zal dit verschil niet worden doorberekend aan de reiziger: "De kaartjes worden niet duurder als gevolg van de brandstof, bovendien fluctueert dat gedurende de tijd dus dat is niet zo spannend in dit verhaal."

De provincie houdt het financiële plaatje intussen ook in de gaten. Volgens gedeputeerde Avine Fokkens moet het niet zo zijn dat de verduurzamingsslag in het OV ten koste gaat van de reiziger. Wel is ze blij met deze vooruitgang bij Arriva. "Wij vinden het fijn dat Arriva als vervoerder een stap zet in de ambities die wij delen. Dat doen we met Groningen, en elke stap nemen we samen."

De toekomst

De HVO brandstof is voorlopig een tussenstap. Later wordt er in Fryslân geëxperimenteerd met batterij-elektrische treinen, en in Groningen werken ze aan de ontwikkeling van een waterstoftrein.

