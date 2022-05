Treffer Douwe Wim Terpstra houdt LSC 1890 in het spoor

BEILEN - In de heenwedstrijd was LSC 1890 genadig voor Beilen en vanmiddag was dat eigenlijk niet anders met dien verstande dat de aanhang van de blauwhemden nu tot het laatste fluitsignaal peentjes moest zweten. Uiteindelijk bleek een treffer van Douwe Wim Terpstra toereikend om als winnaar van het veld te stappen en om in het spoor van koploper SV Epe te blijven.

Schrikmoment

Beilen, nog in de race voor de tweede periode, was de eerste die op Sportpark Noordwest aan de bel trok. Het geklingel verstrooide echter snel, omdat de treffer vanwege buitenspel werd geannuleerd. Vanaf dat schrikmoment controleerde LSC 1890 de wedstrijd en bleven de activiteiten van de thuisclub tot een paar speldenprikjes beperkt.



Zoet smaakje

Die controle resulteerde in doelpogingen van Douwe Wim Terpstra en van Noël Wever die als vervanger van de geblesseerde Tarik Bourakba in de spits stond. Beide pogingen sorteerden echter geen effect en dat bleef na een voorzet van Maarten Kingma ook bij een mogelijkheid voor Tom Doldersum achterwege. Vervolgens werd Rik Jongstra na een mooie aanval teruggefloten, kwam Wever na een al even fraaie aanzet net te kort en hield de sluitpost van Beilen bij een poging van Kingma de deur op slot. Zo leek de eerste helft met een "Frits van Turenhoutje" oftewel nul-nul te worden afgesloten, maar op slag van rust viel de bal bij een corner voor de voeten van Douwe Wim Terpstra en met een droge knal gaf hij de thee vanuit Sneker perspectief een zoeter smaakje.



Ontsnapt

Nadat een inzet van Wever vroeg in de tweede helft via de binnenkant van de paal terugkwam, moest LSC-doelman Jesse van Sermondt bij een ietwat merkwaardige terugspeelbal en bij een één op één-situatie aan de bak, waarna een inzet van Wever veel te ruim bemeten was en de spits bij de volgende Sneker aanval helaas niet tot een afronding kwam. Zo bleef het 0-1 en met die stand verliet Beilen meer en meer de verdedigende stellingen en daarbij ontsnapten de Snekers aan de gelijkmaker, toen de bal vanuit een scrimmage op de lat werd geschoten.



​Redder

Aan de andere kant bleef de genadeklap uit, omdat mijn de goedbedoelde Sneker pogingen steeds de finishing touch ontbrak. Zo kwam Wever na voorbereidend werk van Kingma opnieuw net tekort om diens voorzet c.q. inzet tot doelpunt te promoveren, terwijl de doelman van de thuisclub na een voorzet van Jocelyn Haaima en een inzet van Ruben van der Zee de spanning nog maar weer eens in leven hield.



​Luttele tellen later was die spanning echter voorbij en mocht Douwe Wim Terpstra zich tot matchwinner en redder van de Sneker titelkansen laten kronen, want dankzij zijn treffer stapten de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, met drie punten van het veld en bleef LSC 1890 in het spoor van koploper SV Epe.

Beilen - LSC 1890 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Douwe Wim Terpstra (44.)

Scheidsrechter: M. Wever

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra (80. Han Miedema), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (87. Jocelyn Haaima), Rik Jongstra (65. Ruben van der Zee), Noël Wever (85. Bradleu Steensma) en Tom Doldersum (85. Joran de Haan)