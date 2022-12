Trea Dam en Bettie van den Berg over Chrismas Joy Sneek

SNEEK - Christmas Joy is een tijdelijke kerstwinkel (pop-up store) in de Galigapromenade te Sneek. Onderstaande video geeft een kleine impressie van de winkel en dat wat je er kan verwachten.

Mocht je nog het kerstgevoel missen dan is een bezoek aan deze winkel dé manier om je in de kerststemming te brengen. Uiteraard kun je er ook terecht voor leuke originele cadeaus of de laatste kerstaccessoires.