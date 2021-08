‘Traumstart’ voor ONS Sneek

SNEEK- "Sinds mensenheugenis" is misschien wat overdreven, maar de oranje-aanhang moest toch diep in de annalen spitten om bij de ouverture van de competitie een overwinning van de eigen ploeg tegen te komen. Dat graafwerk neemt na gisteren minder tijd in beslag, want ONS Sneek begon het werk om ‘het Eggie’ met een klinkende zege op het vooraf als favoriet bestempelde Flevo Boys en beleefde daarmee een ‘Traumstart’.

Die droomstart kreeg al redelijk snel vorm, want nadat Rik Weening in minuut zes nog een dot liet liggen, mocht aanvoerder Wesley Tankink drie minuten later vanaf elf meter aanleggen. Dat gebeurde nadat Mark Westra door de polderbewoners binnen de zestien op onreglementaire wijze was gestuit. Tankink faalde niet en daarmee kreeg ONS Sneek op het winderige Zuidersportpark de wind in de zeilen. Die wind trok na een klein half uur bij wijze van spreken nog verder aan, toen Rik Weening zijn eerdere verzuim meer dan goed maakte en na voorbereidend werk van Mark Westra de marge verdubbelde.

Daarmee leek ONS Sneek op het voordehandse rak op de overwinning af te stevenen, te meer omdat Flevo Boys tot dan niet in staat bleek om de Snekers af te loeven. Pas tegen het einde van de eerste helft kwam de ploeg van trainer Arjen Postma nadat hij aanvaller Yander Zandbergen voor de met geel belaste Tomas Boer had ingebracht, iets meer in de wedstrijd. Echt dreigend werd het voor het door Tristan Boersma verdedigde doel echter niet, zodat de spittende aanhang toch met een redelijk gerust hart richting de koffie ging.

Presenteerblaadje



Na de wisseling van speelhelft leek er in eerste instantie ook niet al te veel aan de hand, totdat Yumé Ramos de bal op een presenteerblaadje aangeboden kreeg en zulke klusjes kan men doorgaans wel aan de oud ONS-sputs overlaten. Zo ook nu en met die aansluiting nam de spanning op "South Park" toe. "Het zal toch niet" spookte toen ongetwijfeld door de hoofden van de Snekers, maar die gedachte nam af toen Rik Koelewijn juist in de fase dat Flevo Boys de overhand hand en op jacht was naar de gelijkmaker, de bevrijdende 3-1 liet noteren.



Niet lang daarna noteerde arbiter Ter Brake nadat hij eerder al Tomas Boer en Roelof Strikwerda van Flevo Boys op de bon had geslingerd, Rik Koelewijn en Frits Dantuma in. zijn boekje en niet veel later transformeerde de leidsman een gele kaart voor Gerben Visser op advies van zijn assistent in rood en mocht Ramos met dezelfde kleur op zak eveneens de douche opzoeken. Die douche dreigde voor ONS daarna toch weer koud te worden, toen Timon Rorije nadat Yander Zandbergen met een fraaie boogbal de dwarsligger had geraakt, de rebound verzilverde. Daarmee keerde "het zal toch niet" terug in de Sneker hoofden om daar nog geen minuut later weer uit te verdwijnen, toen invaller Han van Dijk de bal langs doelman Volken Huisman schoof en voor de tweede keer deze middag voor de bevrijding zorgde.



Het was naar even later bleek, het sluitstuk van een tumultueus slot waarin ook nog Kelt Jager (Flevo Boys) en Rik Weening (ONS Sneek) een vermaning ontvingen. Die laatste waarschuwing mocht de pret echter niet meer drukken, want de Sneker zege stond toen al vast. Die was overigens verdiend en bezorgde ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, een ‘Traumstart’.

ONS Sneek - Flevo Boys 4-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Wesley Tankink (10.-pen.), 2-0 Rik Weening (24.), 2-1 Yumé Ramos (58.) 3-1 Rik Koelewijn (69.), 3-2 Timon Rorije (82)., 4-2 Han van Dijk (83.)

​Scheidsrechter: F.E. ter Brake

​Gele kaart: Rik Koelewijn, Rik Weening (ONS Sneek), Tomas Boer, Roelof Strikwerda, Frits Dantuma, Kelt Jager (Flevo Boys)

Rode kaart: Gerben Visser (ONS Sneek), Yumé Ramos (Flevo Boys)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Mark Westra, Rik Weening (90. Niels Nadorp), Gerben Visser en Nick Kleen (63. Han van Dijk)

Opstelling Flevo Boys: Volken Huisman, Bas Bakker (74. Marc Reussing), Roelof Strikwerda, Saïd Hassan, Ron Janzen Frits Dantuma, Tomas Boer (36. Yander Zandbergen), Kelt Jager, Timon Rorije, Yumé Ramos en Younes el Ghamarti (75. Johan Tiems)

Bron: https://pengel.weebly.com/

