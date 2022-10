TransportenA Snacks is genomineerd

SNEEK - Laura Portena is met TransportenA Snacks genomineerd voor de Nederlandse Horecaprijzen 2022 onder de categorie ‘Cafetaria van het jaar’. Twee jaar geleden begon TransportenA Snacks in de coronatijd met haar eigen foodtruck op het industrieterrein de Houkesloot in Sneek.

Foodtruck

Deze foodtruck begon met een aantal warme en koude broodjes, snacks en drinken.

In loop der tijd heeft ze haar eigen genietfriet weten te creëren, wat volgens sommige Sneekers de lekkerste friet van Sneek is. Elke week verzint zij een nieuwe weekspecial, af en toe een leuk weeksnackje en in de winter is de genietstoof verkrijgbaar!

Niet alleen de genietfriet trekt alle aandacht, de beenham met de overheerlijke kruiden en honingmosterd saus of de 170 grams gehaktbal valt ook niet te missen. Voor eenieder is wat wils.

Betaalbaar broodje

“Ik ben blij dat ik in deze tijd nog steeds leuk bezig mag zijn met mijn eigen onderneming. Belangrijk vind ik ook dat in deze moeilijke tijd met de toenemende prijzen een broodje betaalbaar moet blijven. Mijn visie van mijn bedrijf is dus ook nog steeds van kracht, namelijk ; Voordelig, Ambachtelijk en Vers! Afgelopen 2 jaar heb ik de foodtruck veel mogen presenteren. Super leuk.

We zijn op verschillende dorps en bedrijfsfeestjes geweest, maar hebben wij ook te maken gehad met kleine partijen. Ik hoop dit in de toekomst nog veel vaker te mogen doen naast de vaste standplaats die ik heb op woensdag, donderdag en vrijdag”, aldus Laura

Op dit moment staat Laura haar onderneming voor zowel de Gemeente als de Provincie op een eerste plek. Om deze plek vast te houden vraagt zij u om te stemmen via de onderstaande link:

https://www.horecaprijzen.nl/?elected@vote=1701401