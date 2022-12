Transportbedrijven hebben zorgen over uitblijven oplossingen voor problemen met de A7

SNEEK- Transportbedrijven maken zich ernstig zorgen over het feit dat er nog geen oplossing in zicht is voor het omhoogkomende tunnelelement in de Prinses Margriettunnel in de A7.

Het stuk snelweg tussen Sneek en Joure is sinds twee weken in beide richtingen afgesloten. Woensdag werd duidelijk dat een oplossing nog wel zes maanden op zich zal laten wachten.

Omleidingswegen zwaar belast

De weg is een belangrijke verkeersader. Normaal maken transportbedrijven er massaal gebruik van. Doordat de A7 nu dicht is, moet het verkeer omgeleid worden. Omleidingswegen en bruggen op die routes worden zwaarder belast en slijten daardoor sneller.

"Het is heel vervelend", zegt Christien Lycklama à Nijeholt, directeur van transportbedrijf Hoekstra uit Sneek. "Niet alleen voor onze chauffeurs, maar ook voor de dorpen aan de omleidingsroutes. Dorpen als Hommerts en Oppenhuizen hebben echt last van het verkeer dat er eigenlijk niet hoort."

'Toeristenseizoen gaat opstoppingen opleveren'

Bij Hoekstra dachten ze eerst dat de afsluiting van de A7 een paar weken zou duren. Nu duidelijk is dat dit veel langer het geval is, moet er gepuzzeld worden. En dan begint het toeristenseizoen straks ook weer. Het transportbedrijf maakt zich daar zorgen over.

"De bruggen gaan meteen weer open en dat levert opstoppingen op", zegt Lycklama à Nijeholt. Ze hoopt dat er binnenkort misschien toch één rijstrook op de A7 open kan, zodat ze daar in ieder geval in het paasweekend gebruik van kunnen maken.

Dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Rijkswaterstaat is eigenaar van de tunnel en heeft de tunnelelementen gestabiliseerd met bijna 10.000 grote zakken met zand. "Ik weet ook dat er heel hard aan wordt gewerkt en ik heb er ook begrip voor, want het is een stukje overmacht. Maar we hopen wel dat we snel tot een oplossing komen."

Verkeersveiligheid onder druk

Volgens Lycklama à Nijeholt staat de verkeersveiligheid onder druk. "Deze situatie moet niet te lang duren, want anders kan er eens iets ontstaan dat we allemaal verschrikkelijk zouden vinden", doelt ze op ongelukken. "Daarom is het belangrijk dat we het er met elkaar over hebben: pas daarom jullie snelheid aan en zorg dat alles zo veilig mogelijk gebeurt."

De brancheorganisatie waar Hoekstra onder valt, Transport en Logistiek Nederland, heeft recentelijk een rapport uitgebracht waarin de sector zorgen uit over de staat van bruggen en viaducten in Nederland. "Want dat is geen kwestie van overmacht. Dat is een kwestie van te weinig onderhoud", stelt Lycklama à Nijeholt.

De directeur hoopt dat er snel iets wordt bedacht om de situatie met de A7 op te lossen. "Het mag wel duidelijk zijn dat het ons veel tijd kost."

